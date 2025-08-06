藏語文被移出高考科目？西藏自治區主席回應

西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登（中評社 海涵攝） 中評社北京8月6日電（記者 海涵）西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登8月5日在國新辦舉行的新聞發布會上應詢表示，西藏高考科目調整更不是取消藏語文的課程。



嘎瑪澤登表示，中國政府教育部門從2014年起面向全國各地實行高考綜合改革，截至目前，已經有29個省（區、市）實施了這一綜合改革，西藏於2024年才啟動這項綜合改革，主要目的是糾正唯分數論、唯升學論的錯誤社會觀點，真正實現學生成才和社會公平。



“普通高校藏語文授課專業主要是藏語言文學和藏醫藏藥類，存在招生名額相對有限，升學通道相對狹窄、學科專業局限大、就業面窄等問題。”嘎瑪澤登說，相關的政策調整後，西藏與其他各省區一樣，都實行“一張考試卷考試”，統一考試的科目為語文、數學、外語，其中外語包括英語、俄語、日語、法語、德語和西班牙語，選擇性考試的科目有思想政治、歷史、地理、物理、化學和生物學。西藏考生依然可以報考普通高校的藏語文授課專業，由西藏自治區統一組織藏語文科目考試，成績合格的即可報考。這有助於各族學生享有更加公平的高質量教育，有助於少數民族提高知識學習的能力，全面提升科學文化素質，為學生成才提供了更多機會，為學生進入高等院校學習提供了更多的選擇。



嘎瑪澤登強調，西藏高考科目調整更不是取消藏語文的課程。藏語文依然是西藏和其他涉藏州縣的中小學學業課程，基礎教育階段藏語文課程設置不變、課程不減。藏語文在落實課程方案、規範教學實施、優化教學方式等方面同其他學科一樣嚴格要求，並納入初中、高中學業水平考試評價。西藏自治區和其他涉藏州縣各級各類學校都有足夠的藏語教師，目前西藏全區雙語教師超過了3萬人，藏語專任教師從2018年的5800人增長至近8300人。青海師範大學等師範類高校，中央民族大學、西藏大學等非師範類高校都設有藏語文專業，每年都有一定數量的藏語文專業畢業生加入教師隊伍。