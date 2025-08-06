快評：台美關係重大轉變　“史上最好”成過去

中評社快評／紐約時報4日以“美台關係緊張中，特朗普或對台灣晶片加徵關稅”為題，報導台美關稅談判情況，及台美關係現狀。該報導指出，隨著美國權衡對台灣主要出口產品半導體徵收破壞性關稅的可能性，對於台灣來說，更大的威脅仍在逼近。



對台灣晶片加徵關稅可能僅是一個方面，特朗普更大的目標是要徹底奪走台積電。特朗普5日接受財經媒體CNBC節目《SQUAWK BOX》專訪時特別提到，台積電預計在美投資3000億美元。今年3月台積電董事長魏哲家在白宮會見特朗普時宣布將在美國投資1650億美元，包括1000億美元新投資，以及稍早承諾的650億美元投資。特朗普後來在多個場合持續幫台積電加碼。



美國對台高關稅及對台積電的搶奪，加上早前華府拒絕賴清德原定在前往拉美途中過境紐約和達拉斯，台美關係轉向愈來愈明顯、愈來愈確定。旅美教授翁履中認為，共和黨政策圈內部對民進黨政府的不信任正持續升高，甚至有美方人士認為“台灣不是失去特朗普，而是從未真正努力過去爭取特朗普”。



特朗普第一任期國務院資深顧問惠頓4日撰文，分析“台灣如何失去特朗普”、與特朗普政府漸行漸遠的原因，包括賴清德在特朗普勝選後未主動致電祝賀、蕭美琴過於親近民主黨體系，以及台灣在價值觀與經濟政策上的選邊傾向，等等。



不管賴當局如何掩飾，台美關係已出現結構性轉變，所謂“史上最好”已成過去。在一些美國媒體、專家、前官員的認知裡，台北與華盛頓之間的關係已然異常緊張。美國已宣布“對等關稅”台灣為20%，高於日韓及歐盟的15%；美國預定下周公布針對半導體及晶片產品的新關稅政策。的確，台灣面對的更大的威脅正在逼近。