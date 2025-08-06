第七屆“海青杯”兩岸青少年棒球交流營開幕

2024年8月24日，2024兩岸高校棒球聯賽在北京開幕。台北城市科技大學棒球隊成員（藍衣）與清華大學棒球隊成員（白衣）在比賽前合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，作為第十三屆海峽青年薈集中活動之一，第七屆“海青杯”兩岸青少年棒球交流營2日在福州開營。來自台灣的30名棒球青少年與福州市學校代表隊及嘉賓齊聚一堂，通過棒球競技與文化研學，分享場上場下的汗水與歡笑，讓純真的棒球情誼跨越海峽、深植於心。



開營儀式上，兩岸青年代表分別致辭，表達對體育文化交流融合的期待。台灣新北棒球青年謝伯昌說：“棒球是兩岸共同的語言，每一次奔跑得分、每一次團隊配合，都是我們青春最生動的語言，都在為兩岸青年交流寫下嶄新注腳。願我們青春揮棒如虹，擊出友誼的‘全壘打’！”



“這項我們共同熱愛的運動，成為了一座跨越海峽、連接你我的堅實橋梁。”福州市魁岐小學的青年棒球教練鄒立超說，近年來，福建的棒球運動正展現出蓬勃的生機，這其中有不少台灣教練的身影。通過大家的共同努力，越來越多的青少年開始瞭解棒球、愛上棒球，各級賽事體系也在不斷完善。



隨後，榕台球隊代表互贈隊旗，象徵友誼與協作精神的傳遞。在兩岸嘉賓的見證下，榕台球隊達成常態化友好交流共識，將進一步拓展合作維度，建立互訪、賽事等交流機制，為兩岸融合發展示範區建設探索體育領域的生動實踐。



本屆交流營為期4天，以“棒球＋文化”雙線並行，活動期間，兩岸青少年不僅在賽場上切磋球技，也將參訪中國船政文化博物館、體驗非遺技藝、參與體育研學等，在多姿多彩的研學活動中感受中華文化脈動。