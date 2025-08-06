中尼建交70年：兩國友誼之樹常青

中評社北京8月6日電／據人民網報導，今年是中尼建交70周年。中尼是山水相連的友好鄰邦，兩國人民共同譜寫了古老絲綢之路文明的史詩。建交以來，兩國始終真誠相待、相互尊重、相互支持，雙邊關係保持健康穩定發展。



“尼中都是文明古國，尼中友好根植於喜馬拉雅山脈，尼泊爾是古絲綢之路的節點之一，兩國人民交往交流源遠流長。”尼中友好論壇主席高亮說。



尼泊爾中國文化教育委員會主席哈利仕表示，兩國人民之間的友誼有著悠久歷史，這基於深厚的理解和頻繁的互動。哈利仕強調，“尼中關係建立在和平共處五項原則的基礎上，可以被描述為大小國家睦鄰友好的典範。我們的關係是如此親密又親切，建立了面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係。”



尼泊爾是亞洲基礎設施投資銀行創始成員國，中尼兩國政府於2017年5月簽署關於在共建“一帶一路”倡議下開展合作的諒解備忘錄，中尼先後簽訂貿易、經濟技術等各個方面的合作協議。



70年風雨同舟，中尼經貿合作從邊境貿易開始至今，中國已經是尼泊爾第二大貿易夥伴。高亮回憶，從兩國建交開始，中國就為尼泊爾的經貿，金融技術發展提供幫助，包括基礎設施建設、城市工業化、衛生、教育、職業培訓、水資源等領域。



2024年，中國與尼泊爾簽署共同推進“一帶一路”建設的合作框架協議。尼泊爾Jana Aastha National Weekly主編柯紹·什雷斯塔表示，這標誌著兩國迎來加強互聯互通的新時代，該框架下的幾個項目旨在幫助尼泊爾從“陸鎖國”轉變為“陸聯國”。



“中尼公路打破兩國地理阻隔，博克拉機場架起尼泊爾與世界連接的空中走廊，水電項目點亮城市與農村的萬家燈火……”哈利仕說，“這一切的變化都在提升我們國家的國際地位和民生福祉。”