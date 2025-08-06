港澳特首會面　洽商旅遊合作

香港特區行政長官李家超（前排左五）率領港方官員到訪澳門，與澳門特區行政長官岑浩輝（前排左六）及澳方官員會面。（圖片來源：文匯網） 中評社北京8月6日電／據文匯網報導，香港特區行政長官李家超昨日率領香港特區政府代表訪問澳門，與澳門特區行政長官岑浩輝會面。李家超表示，建設橫琴粵澳深度合作區是豐富“一國兩制”實踐的重大部署，有利於澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局。岑浩輝表示，澳門特區政府正緊扣“澳門＋橫琴”的定位，並設立了促進橫琴粵澳深度合作區建設領導小組，從政策、法律、人員及資源投放等層面加大對合作區的支持力度。在奮力開創合作區建設新局面的進程中，歡迎有更多香港企業參與其中，共同抓緊合作區第二階段建設的新機遇，共享高質量發展帶來的紅利。



綜合香港特區政府新聞處及澳門特區政府新聞局報導，李家超與岑浩輝昨日在澳門特區政府總部會面，雙方就進一步強化包括旅遊協同發展在內的多領域港澳合作、助力粵港澳大灣區高質量發展，以及橫琴粵澳深度合作區第二階段建設新機遇等議題進行深入交流。



李家超表示，很高興繼較早前岑浩輝行政長官率團訪港後，雙方再次會面。他表示，建設橫琴粵澳深度合作區是豐富“一國兩制”實踐的重大部署，有利於澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局。香港和澳門皆為國家的特別行政區，同享“一國兩制”的獨特優勢，港澳地緣相近，人文交流頻繁，經貿往來密切，在經濟、跨境基建、旅遊和文化等領域一直合作無間。



李家超指出，香港和澳門同屬粵港澳大灣區，會繼續共同推動大灣區發展，堅守“一國”之本，善用“兩制”之利，優勢互補，攜手把握好發展機遇，不斷加強合作，為推動粵港澳大灣區高質量發展作出貢獻。



重大合作方向有共識



岑浩輝歡迎李家超率團到訪澳門，表示自今年2月雙方在香港會面後，港澳兩地行政長官昨日再度聚首，共商港澳合作，就重大合作方向達至共識，透過頂層規劃與兩地相關部門專項對接，將為港澳的實務合作注入更強動力。



他強調，港澳同為國家的特別行政區，多年來充分發揮“一國兩制”的獨特優勢，不斷取得舉世矚目的發展成就。他期望兩地推動跨境政策協調，加強內聯外通，共同為國家構建高水平對外開放格局貢獻力量。