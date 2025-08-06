行走烏蘭巴托：惠民工程見證中蒙友誼

中評社北京8月6日電／據新華社報導，蒙古國首都烏蘭巴托市蘇赫巴托區綠湖附近的一個工地上，60歲的牧民朝格策策格正踮腳望著眼前即將交工的住宅樓，手裡緊攥著一張戶型圖。



“聽說很快就能搬進去了，我隔幾天就來看看。”她指著圖紙上標著陽台的地方，眼裡閃著光，“以後在這裡種花，讓孫子在樓下草地上跑，再也不會像現在這樣，一到雨天屋頂就漏雨”。



朝格策策格盼望搬入的新家，是中國援助烏蘭巴托市的棚戶區改造項目“綠湖1008戶住宅區”項目，由中國二冶集團有限公司承建。這處計劃今年8月交付的援建工程，正讓1008個家庭一步步靠近“極大改善居住條件”的夢想。



“項目除了建設住宅樓，還同步配套供水、供電等基礎設施，以及社區服務中心、幼兒園、小型綠地等公共服務設施，從居住條件到生活便利度進行全方位提升。”項目承建方負責人李昊飛說。



“綠湖1008戶住宅區”項目是中國援助蒙古國眾多項目中的一個。近年來，中國在蒙古國完成新機場高速公路、殘疾兒童康復發展中心等多個援助項目，助力蒙古國發展與民生保障。



在蒙古國殘疾兒童康復發展中心，不時有前來就診的孩子。中心負責人烏岡其其格說，投用6年來，中心收治患兒超過4萬人次，中國還持續捐助物資、提供培訓，提高了殘疾兒童的健康水平。