免費學前教育今年秋季學期起逐步推進

中評社北京8月6日電／據新華社報導，免費學前教育，既牽動千家萬戶的關切，又承載國家未來發展的考量。



國務院辦公廳印發《關於逐步推行免費學前教育的意見》，5日對外公布。意見明確，從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。



今年的政府工作報告提出“逐步推行免費學前教育”，受到廣泛關注。此前召開的國務院常務會議部署了逐步推行免費學前教育有關舉措。此次國辦印發的意見，進一步明確了逐步推行免費學前教育的相關具體安排。



“逐步推行免費學前教育，既是積極回應民生關切、降低家庭保育教育成本的重要舉措，也是加快建設高質量教育體系的重要內容。”北京師範大學學前教育研究所所長、博士生導師洪秀敏說，免費學前教育相關工作需要穩步推進，要根據學齡人口變化、經濟社會發展水平等情況，堅持盡力而為、量力而行，分步有序推進。



根據此次印發的意見，免保育教育費標準按照縣級以上地方人民政府及其教育、價格主管部門批准的公辦幼兒園保育教育費收費標準（不含夥食費、住宿費、雜費等）執行。



民辦幼兒園也可享受“同等”減免水平。根據意見，對在教育部門批准設立的民辦幼兒園就讀的適齡兒童，參照當地同類型公辦幼兒園免除水平，相應減免保育教育費。民辦幼兒園保育教育費高出免除水平的部分，幼兒園可以按規定繼續向在園兒童家庭收取。



在中國教育科學研究院基礎教育研究所副研究員高丙成看來，此次印發的意見明確了學前一年免保育教育費相關政策，將從今年秋季開始實施。這有助於促進教育公平，也有助於降低相關家庭的學前教育支出，減輕家庭育兒成本，更好滿足人民群眾幼有所育、幼有優育。