印美博弈升級　莫迪為何“硬磕”特朗普

2020年2月25日，在印度新德里，到訪的美國總統特朗普（中）與印度總理莫迪在舉行會談前握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，美國總統特朗普4日在社交媒體發文稱，由於印度購買大量俄羅斯石油並借此獲利，美國將大幅提高對印度產品徵收的進口關稅。印度外交部同日回應稱，印度將採取一切必要措施維護國家利益和經濟安全。



分析人士認為，特朗普政府近期接連向印度施壓，有借此在美印經貿協議談判中增加籌碼的意圖，也體現出其對調解俄烏問題進展緩慢的挫敗感。從官方表態來看，印度不願屈服於美方壓力，美印關係面臨不小考驗。



關稅施壓加碼



連日來，特朗普政府已多次在經貿問題上向印度施壓。特朗普7月30日在社交媒體上抱怨印度對美國產品關稅稅率太高，非關稅壁壘比其他任何國家“繁雜”，造成美印貿易多年來維持較小規模。他將印度稱為“死亡經濟體”，宣布從8月1日起對印度輸美商品徵收25%的關稅並實施其他“懲罰”。他還威脅，如果印度繼續購買俄羅斯武器和石油，美方將在對印度商品徵收25%進口關稅的基礎上額外施加懲罰性關稅。



面對美方威脅和施壓，印度強硬回應。針對印度購買俄石油問題，印外交部發言人8月1日說，印俄關係“穩定且經過時間考驗”，不該用“第三方國家的棱鏡”去審視。美國《紐約時報》2日援引印方官員的話稱，印度政府關於印俄石油交易的立場並未改變。



印度總理莫迪8月2日呼籲民眾購買本土產品，在全球不確定性加劇之際減輕印度經濟所受衝擊。他還稱，印度將成為世界第三大經濟體，因此印度必須在經濟利益方面保持警惕。《印度斯坦時報》報導說，這些表態是對特朗普有關“印度是‘死亡經濟體’”“印度嚴重依賴美國市場”說法的回應。



美國因利翻臉



分析人士認為，印度未能滿足特朗普政府在經貿和外交層面的利益需求，是美方翻臉的主要原因。



在經貿問題上，印度關稅水平較高，且對美國存在較大順差，這讓印度成為特朗普政府的“眼中釘”。據報導，美印雙方近期舉行多輪貿易談判，但印度一直拒絕按美國要求給予美方農業和乳業關稅優惠。