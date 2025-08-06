聚焦下半年經濟工作，多部門密集部署

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，最近，國家發展改革委、中國人民銀行等多個部門密集召開“年中會議”，圍繞各自領域作出具體部署。透過這些會議，來看看下半年經濟工作如何推進。



宏觀政策：持續發力、適時加力



宏觀政策取向，是市場普遍關注的一個話題。多方分析認為，“持續發力、適時加力”將成為下半年宏觀政策的關鍵詞。



7月31日，國家發展改革委召開2025年上半年發展改革形勢通報會，提出扎扎實實做好下半年發展改革工作，聚焦重大變化、重要指標、重大問題等做好形勢分析和研判，以穩就業擴內需為重點做好政策預研儲備，強化宏觀政策取向一致性。



看財政政策，財政部明確，用好用足更加積極的財政政策，加大財政逆周期調節力度。



“加快發行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券，盡早形成實物工作量。”財政部部長藍佛安說，發揮財政資金引導和帶動效應，推動各項政策效能不斷釋放。落實好助企幫扶各項財稅政策，有效改善經濟微觀循環。統籌運用專項資金、稅收優惠、政府採購和政府投資基金等政策工具，支持傳統產業改造提升、新興產業發展壯大和未來產業前瞻布局。指導督促地方做好隱性債務置換工作，積極穩妥化解地方政府債務風險。



看貨幣政策，中國人民銀行提出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構保持信貸合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。抓好各項貨幣政策措施的執行，暢通貨幣政策傳導，提升貨幣政策實施效果。盤活存量，用好增量，提高資金使用效率。強化利率政策執行和監督。保持匯率彈性，強化預期引導，防範匯率超調風險。

