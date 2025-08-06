7月中國物流業景氣指數為50.5%

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，中國物流與採購聯合會發布7月份中國物流業景氣指數為50.5%，物流需求繼續保持擴張態勢。分項指數中，業務總量指數、新訂單指數、庫存周轉次數指數等處於50%以上擴張區間。



具體來看，業務總量指數為50.5%，保持擴張區間運行。分地區看，三大地區業務總量指數均在50%以上擴張區間，其中中部地區和西部地區業務總量指數高於全國水平，分別為50.9%和52.3%，東部地區業務總量指數為50.3%。分行業看，鐵路運輸業、道路運輸業、航空運輸業等行業業務總量指數保持在擴張區間，其中，電商快遞業業務總量指數為69.3%，處於高景氣區間。生鮮食品、時令果蔬陸續進入成熟季節，帶動航空物流業務平穩增長，航空運輸業業務總量指數為52.8%，環比回升0.8個百分點。



新訂單指數回升。物流企業新訂單指數為52.5%，環比回升0.1個百分點。分地區來看，東部地區和西部地區新訂單指數分別為51.2%和52.8%，環比均回升0.2個百分點。



市場保持平穩預期。業務活動預期指數保持在55%以上，航空運輸業、郵政快遞業和多式聯運領域業務活動預期指數分別處在58.9%、57.2%和52.3%的高位水平。