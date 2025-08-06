“票根經濟”串聯起多元消費場景

中評社北京8月6日電／據人民日報報導，一張看似普通的票根，正成為激活消費的“金鑰匙”。從江蘇的足球賽場到浙江的籃球館，從重慶的高鐵站到上海的商業街，“票根經濟”串聯起吃、住、行、游、娛、購等多元消費場景，將單一消費行為轉化為更長的消費鏈條，帶動形成更多消費增長新亮點。



從場館到全城



“票根經濟”串聯起不同消費領域，為消費市場發展帶來新機遇



一張票根，玩轉“中華商業第一街”南京路。



“我手機里有優惠券，九五折。”上海南京路步行街上，泰康食品公司的腌臘櫃台前，消費者結賬前出示了南京路消費的“夏日通行證”——南京路商圈電子優惠券。



6月28日至8月17日，南京路開展“來南京路·樂享夏日”票根聯動活動，在上海相關樂園和景區使用雲閃付渠道支付的用戶，自動獲得南京路上的票根聯動優惠資源券包，結賬時即可享受泰康食品和三陽南貨全場九五折等優惠。



今年5月，上海發布《上海市提振消費專項行動方案》，“票根經濟”納入全市擴消費六大專項行動，旨在促進各領域節展賽會前後銜接、相互導流，推動文旅商體展深度融合。戲劇演出、藝術展覽、體育賽事、交通出行等票根，能與其他消費門類聯動起來，有效催生城市消費裂變。



一張票根，開啟城市休閑購物新體驗。

