中評社北京8月6日電／據人民日報報導，創新品類空調受歡迎，手持電扇等銷量快速增長



中國製造為歐洲消費者送“清涼”



今年上半年，我國出口規模達到13萬億元，同比增長7.2%，展現出較強競爭力。移動分體式空調、服務機器人、泳池清潔電器、折叠屏手機、茶飲等來自中國的產品成為外國民眾的消費新寵，中國品牌正在贏得越來越多海外消費者的青睞。圈粉背後，是中國產品的科技含量與文化底蘊，也是中國企業的拼搏進取與精益求精。從中國製造到中國品牌，是高質量發展的必然，也將為全球消費者提供更豐富的選擇。



——編 者



今年夏天，歐洲多國持續高溫，我國製造的空調產品在歐洲十分暢銷，當地“不靠空調過夏”的傳統觀念正在轉變。



海關總署公布的數據顯示，在去年較高基數基礎上，今年1月至6月，我國對歐盟國家空調出口量同比增長43.2%，出口金額達37.6億美元，創同期歷史新高。



在德國電器連鎖店萬得城位於柏林的一家門店內，品類繁多的降溫產品讓人目不暇接，有空調、電扇、電冷毯、掛脖風扇等。店員告訴記者，店內的上百種空調產品中，有海爾、TCL、美的等中國品牌。



相較其他地區，空調在歐洲普及率並不高。租房比例高、環保理念深入、安裝和運行費用昂貴等，是主要原因。據萬得城店員介紹，歐洲許多歷史建築不允許在牆體上鑽孔，房東也一般不允許安裝空調外機；安裝必須由執證專業人員進行，費用高達數百歐元，還需要定期維護。

