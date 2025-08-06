中評社北京8月6日電／就人民日報報導，租借學生微信號、盜取兒童電話卡、以“兼職”名義誘導撥打詐騙電話



警惕！不法分子利用中小學生實施電詐



暑期，中小學生閑暇時間多，出行、出游、在家獨處時使用手機、電話手表等電子產品的概率大，一些不法分子在涉世未深的孩子身上動起了歪心思。



租借學生微信號、盜取兒童電話卡、打著“兼職”名義誘導未成年人撥打詐騙電話……不法分子通過各種方式，試圖利用孩子進行電信詐騙，學生和家長應如何辨別和防範？記者進行了採訪。



租借學生微信賬號，冒充熟人實施詐騙



每天以100多元的價格租用學生微信號，而且是先付款後租用，真有這樣的好事？小心背後的風險！



不久前，北京的一名中學生王某就踩了坑。他在微信群看到一條“租用微信賬號”的廣告，對方承諾“不影響正常使用，每天結算租金”。心動之下，王某出租了自己的微信賬號。幾天後，該賬號因涉嫌詐騙被凍結，警方找到他配合調查。原來，不法分子利用他的賬號冒充熟人實施詐騙，涉案金額高達數萬元。



王某的遭遇不是個案。



進入暑期，多地公安機關通報，有不法分子以“短期租賃”“借用刷票”為名，誘騙學生出租個人微信賬號，隨後利用這些賬號實施電信詐騙、洗錢等違法犯罪活動。一些學生不僅賬號被封，還可能面臨法律追責。

