輝煌60載　西藏發展取得歷史性成就

中評社北京8月6日電／據新華社報導，2025年是西藏自治區成立60周年。60年來，在中國共產黨領導下，西藏實現歷史性巨變，創造了“短短幾十年、跨越上千年”的人間奇跡。



國務院新聞辦公室5日舉行新聞發布會，西藏自治區黨委書記王君正，西藏自治區黨委副書記、自治區主席嘎瑪澤登介紹西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就。



西藏經濟高質量發展當前有活力、未來有潛力



“在60年發展歷程中，全區生產總值達到第一個千億用了50年時間，達到第二個千億僅用6年時間。”王君正介紹，2024年，全區生產總值達到2765億元，按不變價格計算，是1965年的155倍，年均增長8.9%。



2021年以來，西藏經濟發展規模不斷擴大，發展質量和效益明顯提升，清潔能源、文化旅遊、高原輕工業等現代產業蓬勃發展，現代產業體系初步建立，西藏自我造血、自我發展的能力不斷提高，主要經濟指標增速連續多年位居全國前列。



累計落實規劃投資4000億元以上，川藏鐵路等重大項目加快推進，雅魯藏布江下游水電工程正式開工建設……“十四五”時期，重大經濟項目對西藏經濟發展的支撐作用越來越強，確保西藏經濟高質量發展當前有活力、未來有潛力。



“西藏經濟社會發展縱向比進步很大、橫向比增長速度很快，今年全區生產總值有望突破3000億元，達到第三個千億目標。”王君正說。



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