旅居康養“逐浪”中國銀發經濟藍海

中評社北京8月6日電／據新華社報導，“我國銀發經濟正經歷‘慢節奏、重體驗、強關懷’的多元服務升級，從‘基本保障’邁向‘品質消費’，為旅居康養產業帶來發展新機遇。”在4日於哈爾濱市舉辦的2025企業家太陽島年會旅居康養與銀發經濟融合發展大會上，中國社會福利與養老服務協會副會長韓華如此評價當下銀發經濟的發展新趨勢。



近年來，在政策支持、市場需求和技術革新的多重推動下，中國養老行業快速發展，銀發經濟蓬勃興起。據測算，中國銀發經濟規模到2035年有望達到30萬億元。



隨著銀發需求不斷升級，旅居康養作為銀發經濟與健康產業的價值交匯點，正成為中國增進老年人福祉、推動經濟高質量發展的重要方式。在此背景下，眾多高校學者、科研院所專家及養老機構代表會聚2025企業家太陽島年會，為旅居康養和銀發經濟融合發展建言獻策。



在韓華看來，旅居康養產業正實現與銀發經濟的“雙向奔赴”。一方面，旅居康養發展能直接帶動交通、住宿、餐飲、醫療、文創等多領域的消費，激活閑置資產，促進就業，帶來持續的總體經濟增長量；另一方面，地方經濟實力的提升又將反哺旅居康養產業，完善交通、醫療、文化等配套資源，使旅居康養成為推動區域發展的助力。



韓華表示，旅居康養產品在銀發經濟中占據日益重要地位，其消費占比近20%，產業年增速將達15%至20%。她注意到，黑龍江省近年來利用數字化服務平台實現了“一張床位四季換、一部手機全國約”的全季全齡旅居康養模式，“這將有效促進旅居康養滿足高齡群體多樣需求，為銀發經濟發展釋放強勁動力”。



中國老年學和老年醫學學會康養分會總幹事宋首屹認為，目前老年康養旅居正在參與塑造中國旅遊市場新格局。



“老年旅遊已從‘補償性出行’轉向‘主場消費’，項目從傳統的資源驅動型向協同服務驅動型轉變。”宋首屹說，未來旅居類康養項目應順應老年旅遊形態變化，從“大而全”轉為“小而精”，從“全齡客群”向“精準客群”轉變。

