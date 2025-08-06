港區人大代表新疆行　探索金融互聯合作模式

港區人大代表團視察烏魯木齊國際陸港區。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月6日電／據文匯網報導，香港特別行政區第十四屆全國人大代表視察組昨日（5日）在新疆烏魯木齊進行第二日視察行程。行程包括視察烏魯木齊國際陸港區、新疆維吾爾自治區博物館等。多位代表接受《大公報》訪問時表示，新疆作為“一帶一路”核心樞紐，中歐班列強勁發展帶動外貿增長；中華民族“多元一體”的深厚文明與基層治理“細致精致”，令民眾展現“發自內心”的幸福感與凝聚力。



港跨境服務助疆企出海



據介紹，烏魯木齊國際陸港區作為絲綢之路經濟帶核心區建設的標誌性工程，發展勢頭強勁。陸港區依循“集貨、建園、聚產業、強物流”思路，發展定位為打造歐亞陸路國際物流樞紐、國際供應鏈組織中心、開放型產業集聚高地、中國（新疆）自由貿易試驗區核心區。今年1至6月，全疆外貿進出口總額2808億元，同比增長28%，其中：出口2529億元，進口279億元。



港區全國人大代表陳仲尼表示，新疆作為“一帶一路”核心樞紐，借力中歐班列輻射歐亞市場，貿易通道的打通將顯著提振當地經濟。他指出，新疆的區位優勢與資源禀賦已通過國家布局轉化為發展動能。他認為，香港與新疆兩地可以探索金融互聯模式，“讓香港金融活水灌溉新疆經貿沃土”。他續說：“香港作為國際金融中心，可在貿易結算、外匯服務等領域與新疆深化合作”，他強調香港成熟的銀行體系與跨境金融服務能力，能為新疆企業拓展國際市場提供關鍵支撐。



視察組還參觀了廣汽傳祺汽車有限公司新疆分公司以及華潤電力投資有限公司新疆分公司，瞭解企業發展情況。



廣汽傳祺與華潤電力以差異化實踐共塑產業援疆標杆─前者實現新疆乘用車製造“零的突破”，後者築牢綠色能源保障，雙軌並進優化新疆產業結構。港區全國人大代表林至穎指出，廣汽傳祺創造就業崗位中25%為少數民族員工，並啟動汽車產業鏈；華潤電力則通過能源專案“撬動”配套產業升級，共同提升新疆經濟“造血功能”。