減息預期升溫　美匯短線走弱

美匯指數（大公報） 中評社香港8月6日電／大公報報導，光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，美國關稅大限屆滿，總統特朗普簽署行政命令，對等關稅最低稅率維持在10%不變，關稅區間介乎10%至41%不等。不過，美國對加拿大商品關稅從25%提高至35%，除此之外，特朗普還將墨西哥現行關稅稅率延長90天，為雙方留出更多談判時間。



另外，美國第二季經濟增速高於市場預期，雖然企業投資增速減慢，但美國第二季國內生產總值（GDP）按季增長3%，優於市場預期的2.4%。而被聯儲局用來衡量國內通脹指標的個人消費支出（PCE）物價指數小幅回暖。數據顯示，美國6月PCE按年升幅由前值2.3%升至2.6%，期內，核心PCE指數則按年上升2.8%，預期及前值均為上升2.7%。



通脹指標小幅反彈，美國聯儲局上周如預期按兵不動，將聯邦基金利率區間維持在4.25厘至4.5厘不變，為連續第五次按兵不動。議息聲明顯示美國經濟不確定性仍然很高，勞動力市場較穩定，通脹依然處於高位，故局方今次維持利率不變。不過，美國勞工統計局數據顯示，美國非農就業人數7月增加7.3萬，遠低於預期的11萬。6月的數字由最初的14.7萬大幅下修至僅1.4萬，而5月的數字也下修了12.5萬。美國總統特朗普上周五宣布，已指示團隊撤換勞工統計局（BLS）局長Erika McEntarfer，原因是當天公布的7月就業報告顯示新增非農就業僅7.3萬人，遠低於市場預期，且前兩個月數據合計遭下修25.8萬人，使近三個月平均新增職位僅3.5萬，創新冠疫情以來最弱水平。



9月減息概率升至約80%



數據公布後美股重挫，道瓊斯工業指數一度下跌逾400點，科技股為主的納斯達克指數跌逾2%，美債殖利率同步走低。特朗普宣布撤換BLS局長後，美股跌幅略有收斂。事件公布後，彭博利率期貨顯示交易員預計聯儲局9月減息的概率急彈至約80%左右。



美匯指數日線圖顯示，美聯儲偏鷹基調推動美匯指數曾連續6個交易日上揚，7月錄得今年內首個月漲幅。美匯指數上周五更是重返100關口之上，一度高見100.257，創下兩個月來的高位，日線圖技術指標亦成功突破50天移動平均線，惟周五受非農數據影響美匯指數短線走軟，執筆之時回落至99水平整固，我們認為美匯指數短線波動，阻力位101水平。