富權：“八炯”自揭“抗中保台”本質是納粹？

中評社香港8月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：“八炯”自揭“抗中保台”本質是“納粹”？以下為該文章內容。



首波“大罷免”以全軍覆沒大失敗後，人們歸納在民進黨及其側翼團體發動“大罷免”過程中上竄下跳的跳梁小丑，有“四大戰犯”及“青鳥十三太保”。其中“四大戰犯”是賴清德、柯建銘、曹興誠、沈伯洋；而“青鳥十三太保”則是曹興誠、沈伯洋、柯建銘、王義川、王定宇、郭昱晴、黃捷、八炯、閩南狼、史書華、於北辰、鷹爸（徐柏岳）、四叉貓。



首波“大罷免”大失敗後，這些跳梁小丑發生內訌，互揪戰犯，其中同時名列“四大戰犯”及“青鳥十三太保”的曹興誠，指責民進黨沒有“瞓身”“撩落去”，開轟賴清德民進黨是“失敗就切割不負責的側翼”；而“鷹爸”徐柏岳則不滿民進黨的表現，揚言要“組黨”等。



但這都遠不及“閩南狼”爆料“八炯”在推動“大罷免”的過程中，曾研究納粹如何操控群眾反共並計劃設立納粹衝鋒隊發起革命，更具戲劇性。因為“八炯”是“抗中保台”的急先鋒，曾經上演了多幕“反共”的“重頭戲”，包括“揭露”網紅陸配劉振亞“宣揚『武統』言論”，導致民進黨當局迫害劉振亞，並啟動審查陸配以至台灣民眾所持有的大陸證件的惡行，及與“閩南狼”合作，以嫁接拼湊等手法製作《中國統戰紀錄片》進行造謠，卻讓民進黨當局“撿到槍”，掀起“抗中保台”的新惡浪；而在“大罷免”的過程中，“八炯”又運用其自媒體網紅的特長，將遭受“罷免”的國民黨“立委”誣衊為“中共同路人”，從而把“大罷免”視為“抗中保台”的“攻堅戰”。而其“戰友”“閩南狼”揭露其曾經在“大罷免”的過程中要研究模仿納粹操控群眾“反共”並計劃設立納粹衝鋒隊發起革命，就充分暴露了“大罷免”主軸“抗中保台”的本質，是“納粹”，而賴清德的“十七項措施”，民進黨當局系列迫害陸配的行為，更是佐證了其“納粹”行為中的獨裁特徵。



“八炯”本名溫子渝，具有四分之一的外省人後代背景。他曾經“檢舉”同樣是網紅的陸配“亞亞”劉振亞，在自媒體上宣揚“武統”言論，讓民進黨當局籍機啟動審查陸配以至台灣民眾持有大陸證件的運動，並將劉振亞驅逐回大陸，以此來扼殺兩岸人民交流，起到了極為惡劣的作用。



二零二四年十二月六日，“八炯”與本名為陳柏源的“閩南狼”發布合作拍攝的影片《中國統戰紀錄片》，以嫁接拼湊的手法，誣衊中國大陸“利誘”特定網紅對台灣人進行統戰，並誑稱有二十萬名台灣人持有中國大陸身分證。“八炯”與“閩南狼”先虛構一個稻草人，讓民進黨及其側翼亂箭齊飛，行政部門也跟著出征的做法，導致台灣社會一時風聲鶴唳，相互質疑“你是不是中國人？”甚至連台灣民眾在公共場所拍攝，也被質疑為“間諜”。可以說，“八炯”與“閩南狼”的這支影片，將民進黨當局的“抗中保台”推向了新高峰，並在“大罷免”中發揮到極致。

