黃金儲備躍升　衝擊美元霸權

環球央行已連續三年淨買入千噸黃金作為外匯儲備，降低外匯儲備的美元資產比重。（大公報） 中評社香港8月6日電／國際金價持續在歷史高位附近徘徊，但各國央行繼續狂買黃金，迄今全球黃金儲備總額已增加至3.6萬噸，逐步接近上世紀六十年代的峰值。有報告估計黃金占全球外匯儲備占比上升至20%，成為僅次於美元的第二大儲備資產，這折射各國以實際行動對美元投下不信任票。



大公報報導，特朗普多番向聯儲局主席鮑威爾施壓大幅減息，反映出美國經濟處於衰退邊緣及債務風險異常凶險。雖然鮑威爾企硬不急於減息，令美元對其他主要貨幣具有較大息差優勢，可是較高息率仍然無法支撐起美元，今年來美匯指數走勢疲弱，失守100大關，至今跌約9%，將繼續向下試90的支持位。事實上，包括華爾街大行的環球全融機構普遍看衰美元匯價，預期未來一年還有一至兩成的跌幅。



美元匯價走勢拾級而下，黃金價格升勢凌厲，在去年大升近30%的基礎上，今年上半年又再急升30%，一度升近3500美元的歷史新高，即使中東地緣政治局勢稍為降溫，但國際金價繼續在3300美元以上高位徘徊，反映買盤異常強勁，特別是來自各國央行的買盤。事實上，環球央行已連續三年淨買入千噸黃金作為外匯儲備，而今年上半年各國央行買金仍不手軟，預期買金數量繼續破紀錄，例如截至今年6月底止，中國連續8個月淨買入黃金，數量相當於34噸。



去美元化加快 有利金價創新高



事實上，特朗普動輒向全球加征關稅及美國公共債務總額上升至約37萬億美元，全球各國不得不分散風險，加速去美元化，降低外匯儲備的美元資產比重，即減持美元資產，增持黃金、歐元、人民幣成為趨勢。有國際金融報告指出，目前持有約5萬億美元儲備資產的全球75家央行中，有1／3計劃在未來一兩年繼續增持黃金，將支持金價繼續創新高。



全球狂買金 折射美元信心危機



根據歐央行報告的數據，黃金在全球外匯儲備占比上升至20%，高於歐元的16%占比，僅次於美元46%的占比。換言之，黃金已成為全球第二大儲備資產。事實上，環球央行連續三年買金超過千噸，令全球黃金儲備總數增加至3.6萬噸，接近上世紀六十年代的3.8萬噸峰值，反映美元已爆發信心危機。



事實上，上世紀二次世界大戰後，在美國主導下實行類似金本位制度，稱為布雷頓森林體系（Bretton Woods System），形成美元與黃金掛鈎、各國貨幣與美元掛鈎的格局。由於固定數量美元可兌換成黃金，意味美元增發需要一定數量黃金儲備支持，但1971年美國宣布停止美元與黃金的兌換，終結布雷頓森林體系，此後美國便肆無忌憚無限量印鈔發債，遲早種下美元霸權崩潰的惡果。現在全球開始對美元信心動搖，大舉增持黃金儲備，似乎正醞釀以黃金替代美元的全新貨幣體系。法國興業銀行報告預期到2030年，黃金可能成為最重要的儲備資產。



總之，美元霸權地位逐步衰落，加上地緣政治風險上升，國際金價漲勢有餘未盡，成為投資組合必備之選。