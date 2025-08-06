電競業態日益多元　賦能數字經濟發展

中評社北京8月6日電／據人民日報報導，當前，隨著政策紅利持續釋放，電競產業正從“小眾項目”躍升為數字經濟的新引擎。



近日，上海市電子競技運動協會發布的《2024年中國電競行業職業發展報告》（以下簡稱《報告》）指出，電競用戶具有消費意願高、消費能力強等典型特徵，不僅直接促進了電競產業發展，更是成為提振消費、激活經濟的動力源泉。



近年來，我國發布了一系列鼓勵電競產業發展的政策文件，重點支持方向主要包括產業融合、技術創新、賽事規範、消費促進等，為電競行業發展提供新機遇、注入新活力。



國務院《關於促進服務消費高質量發展的意見》首次將電子競技與社交電商、直播電商並列作為新型消費增長點，文化和旅遊部也在政策中強調推動電競與線下旅遊場景融合。北京、上海等地紛紛出台扶持政策，從資金補貼到人才培養，為電競產業注入強勁動力。



《報告》還指出，2024年電競行業全職崗位數已超過65萬，其中80%的全職、實習崗位分布在一線和新一線城市，為當地就業穩定發揮了積極作用。電競行業的靈活就業形態——用戶分布廣泛、需求多元且不受時空限制，與數字經濟時代青年就業觀念相契合。



數據印證趨勢。《報告》援引了電競平台比心APP的數據：截至2024年，平台電競指導員從業者總數已超過1000萬人，其中二線、三線及以下城市從業者占比超65%，僅三線及以下城市就有五百多萬人，這些從業者通過線上平台創收。靈活就業與全職崗位形成互補，共同構成了電競行業的就業新趨勢。



隨著從業者增多，行業規範化成為必然。2022年，上海市電子競技運動協會出台《電子競技指導員管理規範》，明確資質認定、服務要求等標準，並啟動等級考核。《報告》顯示，持證從業者數量逐年增長，2025 年初已突破萬人規模。這些持證者的表現更優：日在線最高收入比非持證者高23%，平均收入高17%，用戶評價分數高26%，為行業健康發展注入正向動能。