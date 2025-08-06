電力負荷創新高　迎峰度夏能源保供有實招

中評社北京8月6日電／據人民日報報導，在武漢洪山寶安變電站內，由4座儲能電池倉、逆變器等設備組成的站內構網型儲能系統開始主動參與電網調節，用電高峰期向主電網最高可輸出電量2萬度，為周邊社區撐起了“清涼保護傘”。



近期，多地出現高溫悶熱天氣，各地電力負荷快速攀升。入夏以來，華東地區，江蘇、安徽、山東、河南、湖北等地電網負荷創歷史新高。



今年高溫天氣具有溫度高、範圍廣、持續時間長的特點。國家能源局相關負責人介紹，全國最大電力負荷四次創歷史新高，突破15億千瓦，最高達到15.08億千瓦，較去年最大負荷增加0.57億千瓦。



“富煤、缺油、少氣”的能源資源特徵確定了煤炭在發電中的“壓艙石”地位。



煤炭產得出也要運得出，滿載煤炭的列車自烏魯木齊駛出，似一條黑龍駛向各地發電廠，新疆的鐵路網正為電煤運輸奔忙。中國鐵路烏魯木齊局對接22家煤炭企業，對庫存低於10天的電廠優先供保，全力做好夏季電煤供保運輸工作。今年以來，疆煤外運日均達25.25萬噸，累計達5076.1萬噸，為多地電網注入了能源動力。



隨著能源綠色低碳轉型，越來越多的“綠電”成為夏季電力保供的重要組成。



長江跨越三級地理階梯，在階梯交界處，落差大、水流急、水能資源豐富，世界最大清潔能源走廊正利用豐富的水能在長江幹流釋放著磅礴綠電。7月上旬，烏東德、白鶴灘等六座梯級電站開機數達108台，累計發電量超170億千瓦時，為華東、華中等地區吹入一股綠色清風。



在高溫的炙烤下，東北地區氣溫也屢破紀錄，用電量顯著增加。內蒙古興安盟突泉縣，66台風力發電機組隨風緩緩轉動。國家電投通遼發電總廠依托“煤電＋風電”模式，建立電煤保供動態監測機制，確保煤炭供應鏈高效暢通；鏈接多個風電項目，在炎炎夏日輸出穩定電流。