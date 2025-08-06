金融“活水”精準灌溉工業新苗

中評社北京8月6日電／據人民日報報導，對集成電路、工業母機、基礎軟件等重點產業鏈的技術攻關，銀行要提供中長期融資；突破核心技術的企業，在上市、發債、並購重組等方面可走 “綠色通道”；首台（套）裝備、首批次材料等 “三首” 產品的推廣，可獲得更多金融支持；創業投資可通過直投、服務換股等模式投資在孵企業……



中國人民銀行、工業和信息化部、國家發改委等七部門日前聯合印發《關於金融支持新型工業化的指導意見》（以下簡稱《意見》），從支持提升產業科技創新能力和產業鏈供應鏈韌性、支持加快建設現代化產業體系等五個方面出台 18 條意見。



南開大學金融發展研究院院長田利輝向記者表示，當前我國經濟正處於 “穩增長” 與 “調結構” 並行的關鍵階段。一方面，2025 年上半年規上高技術製造業增加值同比增長 9.5%，工業機器人產量激增 35.6%，新能源汽車滲透率達 44.3%，新興產業動能發展勢頭強勁；另一方面，傳統製造業面臨全球產業鏈重構、技術 “卡脖子” 和國內需求疲軟等壓力。此時出台《意見》，既是應對國際競爭、鞏固製造業根基的 “強基工程”，也是加快構建新發展格局、著力推動高質量發展的具體舉措。尤其在外部環境複雜性和不確定性上升的背景下，通過金融工具精準賦能新型工業化，可為經濟轉型升級注入確定性。



《意見》明確，到 2027 年，支持製造業高端化、智能化、綠色化發展的金融體系基本成熟，服務適配性有效增強。



具體來看，在支持提升產業科技創新能力和產業鏈供應鏈韌性方面，《意見》提到，優化金融政策工具，支持關鍵技術和產品攻關。發揮結構性貨幣政策工具的激勵作用，引導銀行為集成電路、工業母機、醫療裝備、服務器、儀器儀表、基礎軟件、工業軟件、先進材料等製造業重點產業鏈的技術和產品攻關提供中長期融資。



在支持加快建設現代化產業體系方面，《意見》提到，引導銀行按照有扶有控原則優化授信政策，加大對傳統製造業高端化、智能化、綠色化發展以及企業增品種、提品質、創品牌的融資支持力度。加強對製造業數字化轉型，特別是中小企業和數字化轉型提供商的多元化金融支持。