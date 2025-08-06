淨息差收窄　內銀次季淨利料止跌

中評社香港8月6日電／中金新近發表報告表示，預計內銀股今年第二季收入及淨利潤各按年持平及增長1%，較今年首季跌2%及跌1%略有改善。



大公報報導，中金預料內銀今年第二季淨利息收入按年跌1%，降幅較今年首季跌2%略有收窄，主要由於息差降幅收窄。該行預計第二季內銀淨息差季度按季下降3個基點，對應按年下降11個基點，較今年首季的按季跌4個基點和跌12個基點略有改善，主要由於人行和利率自律機制對銀行的存貸款報價有所引導和約束，防止銀行業內出現不合理的報價競爭，如低於同期限國債利率的貸款報價及一味追求資產規模而犧牲經營可持續性的存款高息報價等。



展望未來，中金預計即使內地利率進一步下行以支持實體經濟，上市內銀淨息差仍會呈現資產負債利率雙邊下降的趨勢，該行維持上市內銀淨息差降幅收窄這一判斷，對銀行的淨利息收入和營收按年增速形成正向支撐。



就國家財政部、稅務總局8月1日發布公告稱自8月8日起恢復新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入增值稅，該行假設上市銀行金融投資距離到期日平均約5年，新發金融債利率有所上行，則對上市銀行淨利潤影響約0.8%，幅度有限。



中金稱維持內銀全年盈利及股息穩健的判斷，目前部分A股和H股中資銀行股息率回升至4.5%至5.5%，該行認為仍有投資性價比。



看好工行農行及招行



該行對工行（01398）、農行（01288）及招行（03968）均給予“跑贏行業”評級，分別給予目標價7.11元、5.09元及58.98元。