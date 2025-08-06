聯招今放榜　首百名讀醫尖子六成選中大

中評社香港8月6日電／2025年度“大學聯合招生辦法（JUPAS）”今日（6日）上午9時放榜。今年全港首一百名尖子中有一半獲中大取錄，至於全港首百名讀醫尖子六成選中大，“終極狀元”王海博將入讀內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）。



大公報報導，今年共有43269人申請，其中15808人獲聯招參與院校正式遴選錄取，取錄比例為36.53%，略低於去年。另有4904人獲SSSDP“資助計劃”全日制學士學位課程取錄。據統計，今年有13151人獲Band A首三志願取錄，占總數83.19%，較去年低四個百分點；獲SSSDP學位取錄的學生當中，3772人獲Band A取錄，占總數76.92%。



港大錄取51名本地非華語考生



港大今年透過聯招吸納多名尖子，包括五位“狀元”以及逾60多位其他考獲4科5＊＊或以上的學生，他們將分別入讀“內外全科醫學士”、“工商管理學學士（國際商業及環球管理）”、“理學士（計量金融）”、“牙醫學士”及“計算與數據科學”等課程。此外，港大今年錄取了51名本地非華語考生，為八大院校中最多。



中大今年透過聯招共取錄2978名本科生，全港首一百名尖子中有一半獲中大取錄，至於全港首百名讀醫尖子六成選中大。“終極狀元”王海博、四位“超級狀元”及兩位“狀元”將入讀內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）。另外，中大取錄了18位“榜眼”，其中15人將分別入讀醫學院的內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）及生物醫學課程、三人入讀由商學院及理學院合辦的計量金融學及風險管理科學課程。



科大今年錄取了三名“超級狀元”和一名“狀元”。三名“超級狀元”分別報讀國際科研、理學士（量化金融學）、工商管理學士（金融學）；“狀元”則報讀工商管理學士（環球商業管理）。此外，科大亦取錄多名“榜眼”、“探花”。他們將分別入讀國際科研、理學士（量化金融學）及科技及管理學雙學位課程。



據悉，理大今年整體學生平均分數創歷年新高。學校經聯招共取錄了約1900名學生，約90%為“組別A”學生，當中15名為本地非華語學生。理大平均收生成績最佳的首三個課程為放射學（榮譽）理學士、物理治療學（榮譽）理學士、醫療化驗科學（榮譽）理學士。



城大今年取錄人數約1800人，首三個志願（Band A）獲取錄者所占比率約80%。其中“狀元”李政獲獸醫學學士課程錄取。另外，城大超過100名申請人經彈性收生安排獲得取錄資格。



嶺大今年經聯招錄取的整體情況與往年相若，約八至九成為Band A考生；教大透露今年透過聯招取錄約753名文憑試考生，平均收生成績理想。