境外間諜竊取面容數據　國安部提示

中評社北京8月6日電／據央視網報導，據國家安全部微信公眾號消息，國家安全部8月6日發布安全提示文章：在數字化時代的浪潮中，生物特徵識別技術憑借準確性和便捷性得到快速發展和廣泛應用。通過生物特徵識別技術，面容、指紋、虹膜、體態、步態等數據能夠被快速采集、分析、存儲和識別，為我們的生活帶來極大的便捷，但同時其數據采集背後潛藏的失洩密風險不容忽視。



便捷背後的“換臉”危機



面容作為人體最顯著的外在特徵之一，包含豐富且相對穩定的信息點，例如五官的精確位置、形狀和大小比例，以及面部骨骼輪廓、皮膚紋理、皺紋走向等獨特細節。得益於其非接觸、自然直觀的特性，面容識別在日常生活中被廣泛使用。但相關數據保存不當引發洩露，不僅危及個人隱私、財產安全，也可能對國家安全造成危害。有公開案例顯示，境外間諜情報機關通過非法竊取重點目標對象面容信息數據，偽造後用以獲取信息，甚至進一步滲透至目標對象工作的涉密敏感場所，開展竊密活動，危害國家安全。



生物“鑰匙”的濫用危機



指紋是人體手指指腹表皮的皮膚紋理，由一系列凹凸不平的脊線和穀線構成，形成獨特的整體圖案，並包含大量高度獨特的細節特徵，指紋識別久經實踐檢驗，已成為身份特徵識別領域的基石技術。有案例顯示，境外某企業將指紋支付系統直連公司數據庫，後因缺乏有效管理，導致黑客多次攻破系統，竊取信息，造成嚴重失洩密後果。



高精度生物特徵的防護危機



虹膜是環繞瞳孔、介於瞳孔和眼白之間的彩色環狀區域，其表面布滿了斑點、細絲、冠狀結構、條紋和隱窩等複雜紋理細節。這些特徵高度穩定且難以復制，具有高精度和唯一性，應用於安防度高的重點領域，往往受不法分子重點關注，可能被“巧立名目”收集竊取。有公開案例顯示，某境外公司以發放加密貨幣代幣為噱頭，在世界範圍內掃描收集用戶虹膜信息，並將數據源轉移，給個人信息安全甚至國家安全帶來威脅。