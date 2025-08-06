﻿大公社評：因應極端天氣　優化應變機制

中評社北京8月6日電／昨日香港黑雨警告信號懸掛逾11個小時，為歷來第二長紀錄。而天文台在過去短短8日內共發出4次黑雨警告，更打破香港一年內最多黑雨警告的紀錄。八月份香港累積降雨量高達358毫米，同樣創下歷史之最。在連場特大暴雨襲擊下，香港整體運作大致井然有序，安然度過。香港的應變部署機制卓然有效，值得肯定，但隨著極端天氣愈來愈頻繁，香港有必要總結經驗，補強弱項，排查隱患，衹有進一步優化香港的緊急事態應變機制，方能迎接更嚴峻的考驗。



今夏香港暴雨頻仍，前晚香港各處雷電交加，天文台發出黑雨警告，至凌晨取消，但僅約4個小時後，天文台再次發出黑雨警告。早在警告發出前，特區政府已全面部署，“緊急事故監察及支援中心”於暴雨前已啟動，發展局、環境與生態局、民青局、運輸及物流局、警務處、民安隊、天文台、渠務署、土木工程拓展署等跨部門通力協作，徹夜監察市面情況，及時處理因暴雨引致的水浸、汽車死火、塌樹、阻路及低窪地區市民受困等，務求將惡劣天氣對市民的影響減至最低。



香港又一次安然度過特大暴雨，沒有發生人員傷亡事故或蒙受重大財產損失，這歸功於香港完善的基建，歸功於香港有一套成熟的應急機制、特區政府應對措施得力，也歸功於社會各方團結一致，風雨同舟，共同抗災。但大體安然的另一面，香港許多地方出現了險情，多區水浸、道路損毀、設施淹沒、交通受阻。甚至一些密封的港鐵車廂也擋不住暴雨衝擊，出現滲水。有小巴被淹沒，多名乘客獲救；機場亦因暴雨成災，致部分航班延誤。事實上，有一些地區每逢大暴雨都會水浸，著實反映香港在防災應變、事後補救方面，尚存在不及時、不全面、不徹底短板。



今次災情中最令人意外的是瑪麗醫院內外都出現嚴重水浸，急症室服務一度受到影響，需動用救護車將病人送往其他醫院。網上流傳影片所見，瑪麗醫院急症室周邊一片汪洋，被網民戲稱為“瑪麗海”。瑪麗醫院依山而建，黑雨期間，山洪傾瀉而下，醫院門口的道路儼如河流，水馬亦被急流衝走。香港是多山地區，不少公共設施如醫院、老人院等建在山腰或山腳下，特大暴雨期間，這些建築物受到山洪衝擊，驚險萬狀。若是發生大型山泥傾瀉事故，勢必會釀成難以想像的災難。



香港每年平均發生200至300宗山泥傾瀉，雖然大部分山泥傾瀉影響範圍小，但亦有不少嚴重個案，足以造成人命傷亡、建築物被毀或道路受阻等災情。特別是連日特大暴雨之下，山體飽吸大量雨水，土壤和碎石鬆動，即使平時有防護加固工程，也未必能承受得到巨大的壓力。未來的數日，香港天氣仍不穩定，強降雨的概率很高，山泥傾瀉的風險不小，可以說是高危的日子，對鄰近的建築物、道路、汽車、行人構成相當威脅。土木專家一再發出相關警告，足以令人警惕。