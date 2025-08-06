日本遭遇熱浪　一周18人死亡

日本再創高溫紀錄（圖源：央視新聞） 中評社北京8月6日電／據央視新聞報導，連日來，日本氣溫“高燒不退”。8月5日，日本出現41.8攝氏度的高溫，刷新了7月30日剛剛誕生的有記錄以來日本最高氣溫。



日本氣象廳數據顯示，群馬縣伊勢崎市5日測得最高氣溫41.8攝氏度，刷新日本高溫紀錄，距7月30日在兵庫縣丹波市測得41.2攝氏度的高溫紀錄僅一周時間。另據共同社報導，關東地區5日有超過十地氣溫達40攝氏度，地點數量亦刷新有相關記錄以來最高水平。據氣象廳數據，日本全國7月平均氣溫已連續三年刷新歷史紀錄，今年7月平均氣溫比常年偏高2.89攝氏度，為1898年有可比數據以來最高。依照日本氣象廳先前發布的長期天氣預報，本輪高溫天氣可能一直持續到9月。



日本總務省消防廳數據顯示，今夏以來，日本已有超過5.3萬人因高溫就醫，過去一周已報告18人死亡。另據東京消防廳6日公布的數據，8月5日全天，東京都內有225人因中暑被緊急送醫，年齡範圍從13歲到93歲不等。



肯尼亞在日留學生西爾維婭表示：我本以為對於非洲人來說日本的天氣不會太糟糕，但是這次高溫是另外一回事，和非洲的高溫完全不一樣。這裡濕度更大，也沒有風能讓人感到一絲涼爽，這跟非洲那裡不一樣。（日本的高溫）太殘酷了。



當地居民齋藤真由美說：我真的很擔心全球變暖，覺得應少開空調。但是涉及我的日常生活的時候，我不開空調就沒法活下去，我不知道該怎麼辦了。



伴隨高溫的是少雨，日本不少地區今年7月降水量不及常年均值的一半。高溫少雨地區中有不少是日本稻米產地，水稻長勢受到影響。日本農林水產大臣小泉進次郎說，必須帶著危機感迅速採取行動應對高溫所致破壞，政府將在病蟲害防控及抗旱方面提供支持。