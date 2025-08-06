抗戰80周年香港辦銘記歷史名家名作展

中評社香港8月6日電（記者王評）“銘記歷史珍愛和平——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年名家名作展”在香港開幕。展覽匯聚了兩百多件藝術珍品，通過“銘記歷史”“緬懷先烈”“春回大地”“江山永固”“開天闢地”“珍愛和平”六大主題單元，全景式展現了中華民族從危亡中奮起、於和平中永續的壯闊征程。



紫荊文化集團董事長許正中，香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩，全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝，香港賽馬會內地事務總經理范綺明先後致辭，共同回望抗戰歷史，傳遞珍愛和平、聚力復興的共識。



本次展覽由紫荊文化集團主辦，紫荊雜誌社與中國對外文化集團聯合承辦，展覽薈萃了眾多名家力作：著名雕塑家吳為山創作的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館組雕，以冷峻的藝術語言鐫刻歷史傷痛；著名畫家張仃的抗戰組畫，用厚重筆觸還原烽火歲月的不屈抗爭；著名版畫家梁永泰的《戰鬥中的鐵騎》，以木刻藝術生動再現戰士們躍馬前線抗敵的壯志豪情。本次展覽特別納入紫荊文化集團“今朝更好看”品牌的文物級精品，齊白石、傅抱石、蔣兆和、李可染、李苦禪、葉淺予、何香凝、啟功、趙少昂等大師的力作集中亮相，讓觀眾在筆墨丹青中感受民族精神的傳承與升華。



香港藝術家的創作尤為引人注目。沈平的《抗日英烈劉春祥》《夜襲》、王秋童的《英雄花開遍地紅》、張龍新的《英容》香港抗戰人物組畫等作品，聚焦東江縱隊港九大隊保家衛國的壯烈史詩，生動詮釋了香港與祖國休戚與共的歷史篇章，充分表達了“愛國愛港”的熾熱情懷。