政策與權力爭鬥：特朗普關稅官司遠未了結

6月10日，一名警察在位於紐約的美國國際貿易法院前執勤。（圖源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，美國特朗普政府聲稱將自8月7日起對多國徵收高額關稅，但其關稅政策在國內引發的官司遠未了結，美國國內對白宮關稅政策涉嫌違憲違法的質疑聲日益高漲。



在美國一家聯邦巡回上訴法院近日舉行的聽證會上，多名法官對特朗普政府是否有權力決定對眾多國家施加大規模、高額關稅提出質疑。



美國《紐約時報》說，特朗普政府目前面臨十多起涉及關稅政策的訴訟，如果敗訴將在關稅政策上“回到原點”。美國法律專家認為，這場司法大戰既是美國國內的貿易政策之爭，也是有關總統權限的權力之爭。



“那項法律根本就沒提關稅”



上周，華盛頓特區聯邦巡回上訴法院舉行聽證會，圍繞特朗普政府對多國徵收高額關稅的相關做法是否構成越權違憲展開辯論。



特朗普政府上台後援引美國《國際緊急經濟權力法》，以不經過國會批准、直接頒布行政令的方式出台一系列加征關稅措施。今年5月，美國國際貿易法院裁定特朗普政府此舉違法。隨後，特朗普政府向聯邦巡回上訴法院提起上訴。



在上周的聽證會上，上訴法院多名法官質疑特朗普政府“關稅權力”的合法性，認為白宮未能證明，所謂美國的貿易逆差構成援引上述法律所需的“國家緊急狀態”。



法官吉米·雷納說，《國際緊急經濟權力法》中“根本就沒有關稅這個詞”。另一名法官說，政府如果宣稱美國的安全有問題，然後給進口咖啡加征20%的關稅，“這兩者顯然不相幹”。



哈佛大學經濟學教授賈森·弗曼等多名現場發言的經濟學者也認為，特朗普政府以貿易逆差為由援引《國際緊急經濟權力法》推行其關稅政策並不合理。