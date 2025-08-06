中評社北京8月6日電／網評：金融與科技賦能香港新發展



作者：朱鼎健（全國政協委員） 來源：大公報



行政長官李家超早前連續3天與特首顧問團進行午餐會議聽取意見。引起大家關注的是，顧問團新增的三位成員，包括清華大學國家金融研究院院長朱民博士，以及“杭州六小龍”其中之二，浙江強腦科技有限公司創始人韓璧丞、杭州宇樹科技有限公司創始人王興興。



在香港發展關鍵時期中，顧問團新增三位有影響力的成員，反映出李家超的施政理念，體現對金融和高科技領域前所未有的重視。這讓我們對下月發表的新一份施政報告充滿期待，香港發展有望注入新的活力與智慧。



構建高效多元智慧金融市場



金融是香港的核心優勢產業之一，擁有諸多優勢，也要面對國際環境的變化，數字化浪潮的衝擊。朱民博士的加入恰逢其時，依托其曾擔任中國人民銀行副行長、國際貨幣基金組織副總裁等職位的豐富經驗，相信他可為香港金融業更上一層樓提供獨特的見解和意見。香港金融業不僅要鞏固股票、債券、外匯等傳統市場，還要開拓綠色金融、數字資產、跨境理財通等領域，更要推動金融市場多元化發展，鼓勵金融機構開發更多個性化、差異化的金融產品，滿足不同層次投資者的需求。讓香港構建更高效、多元、智慧的金融市場，吸引全球更多企業、投資者來港。



韓璧丞和王興興兩位顧問的加入，意味著“杭州六小龍”代表的中國科技實力與香港的基礎科研能力將形成互補。香港有五所大學位列世界百強，在人工智能、生物醫藥等領域具有研究優勢，但長期以來存在成果轉化“最後一公里”難題。兩位科創企業創始人的實踐經驗，可為香港帶來新的思路。比如說強腦科技在腦機界面領域的突破等，相信未來能在香港催生出創新生態圈。

