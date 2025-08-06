中評社北京8月6日電／網評：對接教育強國戰略提升香港競爭力



作者：招祥麒（華夏教育機構副會長） 來源：大公報



行政長官李家超正就新一份施政報告展開公眾咨詢，就教育政策及措施方面，筆者綜合當前教育發展需求及社會各界的呼聲，從八方面提出建議：



一、強化國際教育樞紐地位



擴大非本地生招生規模：建議將政府資助院校的非本地生限額從40%提升至50%，重點吸納東盟及“一帶一路”國家生源，並放寬自資院校招收內地學生的限制，同時設立“本地生保障名額”（如核心學科保留60%名額予港生），避免資源擠占。並推出針對性獎學金（如“東盟專項獎學金”），配套增設陪讀簽證和私營學生宿舍，推廣“留學香港”品牌。



加快建設“北都大學教育城”：建議政府在教育城預留80公頃用地吸引國際頂尖院校合作辦學，推動學分互認及聯合學位項目。設立專項融資機制，支持院校共用AI算力中心、數字圖書館等資源。



深化跨境教育合作：推動香港與內地高校在“一帶一路”國家合辦分校或課程，擴大教育輸出。以大灣區為試點，簡化兩地學歷互認流程，再擴展至“一帶一路”國家。



二、提升高等教育與產學研轉化



戰略學科建設：聚焦香港優勢領域，驅動大學建設戰略學科，培養相關人才，以配合國家發展。可設立10億港元“知產轉化基金”，高校團隊可保留70%專利收益，激勵大學將科研成果轉化。在河套香港園區試行“科研簽證快線”，允許內地合作單位人員（甚或全球頂尖科研人才）最長180天停留。