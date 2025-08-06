中評社北京8月6日電／網評：前瞻“十五五” 提速發展北都區



作者：姚志勝（全國政協常；中國和平統一促進會香港總會會長） 來源：香港文匯網



行政長官李家超日前出席施政報告第二場地區諮詢會。他在會後總結，香港正處於不可逆轉的經濟轉型期，各行各業在轉型進程中會有不同步伐。不過他形容，轉型會帶來進步，是打贏競爭對手的唯一出路，也是令香港經濟更強大的必經之路，特區政府會制定積極政策創造機遇，亦會支援面對壓力的企業，照顧整體勞工。國家正準備出台“十五五”規劃，在這個機遇與挑戰並存的時刻，香港須提速北部都會區發展，落實特區政府施政藍圖，做好各項對接“十五五”規劃的工作，以加快經濟轉型升級，惠及社會各階層市民。



2025年施政報告將於9月發表，特區政府至今舉辦超過40場諮詢會。李家超近日馬不停蹄走訪多場地區諮詢會，與市民就新一份施政藍圖集思廣益。如何促進施政推動香港在新形勢下拚經濟謀發展，改善民生建設未來，引起香港社會廣泛關注和討論。



伴隨國家發展看到新機遇



香港經濟自2023年開始持續增長。儘管外圍環境紛繁複雜，但香港經濟仍展現強勁韌性。其中，資金持續流入，金融市場氣氛向好，住宅樓市也趨向穩定。加上特區政府大力推動盛事活動、高增值旅遊，這些措施都為香港經濟注入強大動能。但也要看到，目前香港一些新興產業正加速發展，一些傳統行業也積極轉型向前，不同行業和企業之間，難免有不均衡的發展情況，包括零售和餐飲等部分勞動力密集型的行業將面對較大壓力。事實上，隨著國際政經環境轉變和科技迅速變革，香港經濟持續轉型升級。香港由治及興的發展轉型期，存在不同特徵和挑戰。總體而言，經濟轉型升級是一個必然且持續的動態過程，只要保持經濟拾級而上，提升自身競爭力，推動經濟更多元化，市民就能受惠於經濟高質量發展。



外圍環境存在不確定性，但事實充分證明，香港從來都在變局中，伴隨國家的發展看到新機遇、找到新定位、展現新作為。從改革開放到全面深化改革，中國式現代化之路行穩致遠，香港融入國家發展大局，是經濟轉型升級的必然選擇。當前，國家“十五五”規劃的制定工作已經啟動，聚焦重大趨勢、重大戰略、重大政策、重大項目，並於日前開展網絡徵求意見活動。“十五五”規劃的制定，為國家未來5年發展把脈定向，也為香港發展指明方向。將香港發展放在國家發展大局的坐標上謀劃長遠未來，為國家重大規劃部署做好對接準備，將為香港加快經濟轉型提供強大動能。

