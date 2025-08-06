美公布“泰坦”號深潛器事故調查報告

中評社北京8月6日電／據新華社報導，美國海岸警衛隊5日發布2023年6月“泰坦”號深海潛水器爆炸事故調查報告。報告認為，事故主要原因是美國海洋之門勘探公司在“泰坦”號的設計、認證、維護和檢查流程中存在缺陷。



這份300多頁的調查報告概述了事故的關鍵調查結果、事故主要成因以及其他因素。事故調查委員會發現，在2022年的潛水考察作業後，“泰坦”號的船體已出現異常，但海洋之門勘探公司未能進行適當調查和解決。



調查人員認為，海洋之門勘探公司應對“泰坦”號的實時監控系統產生的數據進行分析並採取行動。然而，在2023年考察“泰坦尼克”號郵輪殘骸之前，海洋之門勘探公司沒有採取任何與數據相關的行動，沒有進行任何預防性維護，也沒有妥善存放“泰坦”號。



事故調查委員會主席賈森·紐鮑爾表示，這起導致5人遇難的事故本可以避免。“歷時兩年的調查揭示了多個導致這場悲劇的因素，為防止類似事件再次發生提供了寶貴的經驗教訓。我們迫切需要更強有力的監管。”他說。



2023年6月18日，“泰坦”號深潛器在馬薩諸塞州科德角以東約1450公裡的海域下潛，前往考察“泰坦尼克”號郵輪殘骸，在出發1小時45分鐘左右後失聯。6月22日，美國海岸警衛隊確認，“泰坦”號發生“災難性內爆”，5名乘員全部遇難。