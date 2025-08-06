關稅石油齟齬不斷　印美關系正在發生動搖

2月13日，美國總統特朗普（右）與到訪的印度總理莫迪在華盛頓白宮出席聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，印度和美國關係近期因關稅和購買石油等問題齟齬不斷，美國總統特朗普對印度發出關稅威脅並嘲諷其經濟實力的言論引發印方強烈不滿。



美國媒體日前刊登分析文章說，多年來，印度試圖拉近同美國的關係，印度總理莫迪多次表示特朗普是“真正的朋友”。但特朗普開啟第二任期後，兩國關係發生變化，印度與美國建立的關係“正在發生動搖”。



第三方的爭議：同俄開展石油貿易



當地時間4日，特朗普在社交媒體上發文寫道，“印度不僅購買了大量俄羅斯石油，而且還將購買的大部分石油在公開市場上出售以獲取巨額利潤”。他聲稱，美國將大幅提高對印度產品徵收的進口關稅。



印度外交部發言人賈伊斯瓦爾4日回應說，美國針對印度的做法既不公正也不合理，印度將採取一切必要措施維護國家利益和經濟安全。



賈伊斯瓦爾當天在一份聲明中說，烏克蘭危機爆發後，美國積極鼓勵印度與俄羅斯開展貿易，以“加強全球能源市場穩定”。聲明說，美方針對印度的行動“不公正、不合理”，印度“將採取一切必要措施維護國家利益和經濟安全”。



路透社5日報導表示，面對西方國家要求與俄羅斯保持距離的壓力，印度以與俄羅斯的長期聯繫和自身經濟需求為由進行抵制。消息人士提供數據顯示，印度是俄羅斯海運原油的最大買家，今年1月至6月每天進口約175萬桶俄羅斯石油，較一年前增長1%。



特朗普7月30日威脅稱，如果印度繼續購買俄羅斯武器和石油，美方將在對印度商品徵收25%進口關稅的基礎上額外施加懲罰性關稅。本月1日，特朗普又對媒體記者說，他相信印度打算停止購買俄羅斯石油。