廣東整合公共文化場館夜間資源推出惠民項目

中評社北京8月6日電／據人民日報報導，今年6月，為加快構建全民藝術普及體系，更好滿足人民群眾對文化藝術教育的多元化需求，廣東省文化和旅遊廳整合全省公共文化場館夜間培訓資源，推出藝術晚課堂惠民項目。該項目鎖定夜間黃金時段，以省、市、縣三級文化館為主陣地，利用各級文化館教室、劇場、展覽空間，將優質文化資源送到基層。



據悉，項目首批課程以夏季班為起點，聯動全省60多個文化場館，發動社會力量廣泛參與，設置201門精品課程，用多元的藝術培訓課程提升群眾文化素養。



點開“文化廣東”APP或小程序，就能完成智能檢索、預約搶課、在線報名……在“文化廣東”平台的藝術晚課堂服務專區，用戶可以看到廣東各地文化館優質課程的線上展示。



便利的地理位置、豐富多元的課程，是吸引大家的關鍵。在廣州市黃埔區創意大廈上班的員工，步行幾分鐘就能到附近的文化館學習油畫、書法、中國舞等課程；在湛江市霞山區，居民飯後遛個彎，就能到公共文化服務中心學習聲樂、鋼琴……錯峰共享，不僅有效盤活了公共文化場館資源，更將藝術送到群眾“家門口”。



分層定制，努力把藝術晚課堂開到大家心坎上。課程表上，內容多樣、特色鮮明的課程吸引力十足——親子家庭可以選擇“繪本共讀”，共享溫馨時刻；都市上班的人群可以選擇瑜伽課，排遣身心壓力；文藝愛好者可以深度體驗玉雕線描、木版年畫、非遺漢服縫制等。“老師水平很高，教學專業又熱情，我感覺收穫很大。”鄭女士說。



廣東省還鼓勵各地市探索開設特色課程：深圳市推出了電吉他流行曲彈奏、數碼繪畫生成等課程；潮州市開展了潮樂弦詩、單叢茶品鑒、大鑼鼓技法等課程；揭陽市則推出了龍獅套路、快板英歌、南枝拳實戰等本地特色鮮明的課程。



“藝術晚課堂由專業院團藝術家、高校教師、非物質文化遺產代表性傳承人授課，遴選優秀社會藝術機構骨幹教師參與，同時吸納有特長的文化志願者輔助教學，有力保障了藝術課程的專業品質。”廣東省文化館有關負責人介紹。