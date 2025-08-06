以推動“全面占領”　一天致83加沙人死亡

8月1日，在加沙地帶拜特拉希耶，人們搬運援助物資。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，據巴勒斯坦加沙地帶民防部門消息，以色列軍隊5日在加沙地帶多地的軍事行動造成至少83名巴勒斯坦人死亡。埃及總統塞西5日強烈譴責，以色列對加沙的軍事行動已演變為“消滅巴勒斯坦事業”的戰爭。據以媒報道，盡管國內異議不斷，以總理內塔尼亞胡仍將尋求推動“全面占領”加沙地帶的計劃。



“已超出邏輯或正當理由”



埃及總統塞西5日表示，以色列對加沙地帶的持續戰爭“已超出任何邏輯或正當理由”，演變成“一場造成饑荒、種族滅絕和消滅巴勒斯坦事業的戰爭”。



根據埃及總統府當天發表的聲明，塞西在埃及首都開羅與到訪的越南國家主席梁強舉行的聯合新聞發布會上表示，加沙地帶和約旦河西岸巴勒斯坦人的生命現在正被用作政治談判的工具。他再次呼籲國際社會介入，制止戰爭，並向加沙地帶提供援助。



塞西說，目前埃及有5000多輛援助卡車隨時准備進入加沙地帶，過去21個月裡，埃及為加沙地帶提供了超過70%的人道主義援助。“埃及將永遠是輸送援助物資的門戶，而不會成為巴勒斯坦人民流離失所的門戶。”他說，埃及持續致力於斡旋加沙地帶停火，敦促實施“兩國方案”，結束數十年來的巴以衝突。



巴勒斯坦加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒5日告訴新華社記者，以色列軍隊當天在加沙地帶多地的軍事行動造成至少83名巴勒斯坦人死亡。



巴薩勒說，死者中包括58名等待領取人道主義援助物資的人。加沙地帶各地醫院當天收治大量傷員。



加沙地帶衛生部門5日發布的數據顯示，自以軍3月18日恢複在加沙地帶軍事行動以來已造成當地至少9519人死亡、38630人受傷。本輪巴以衝突2023年10月爆發以來，以軍行動已造成加沙地帶超過6萬人死亡。