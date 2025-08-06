動畫電影再展中式奇幻魅力

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，這個暑期檔，動畫電影《聊齋：蘭若寺》《浪浪山小妖怪》相繼上映。耳熟能詳的奇幻故事、觸動人心的敘事新編、盡顯東方意蘊的鏡頭美學，引發許多觀眾共鳴，在大熒屏上再次掀起中式奇幻風潮。



一直以來，中國動畫不斷在技術和藝術層面尋求具有中國風格的表達方式。從《九色鹿》對敦煌壁畫的匠心復刻，到《聊齋：蘭若寺》中《畫皮》篇用三維技術重塑宋畫意境的嘗試；從《山水情》淡雅清新的傳統水墨，到《浪浪山小妖怪》用筆墨意境構造鏡頭，讓水墨山川在銀幕上舒展留白。中國動畫在視覺層面的探索與創新，不僅廣泛應用新技術新手法，也延續了國風寫意的繪畫風格，體現出中國傳統美學底蘊，在帶給觀眾美好視覺體驗的同時，也增添了親近感和溫暖感。



極富想象力的古典奇幻文學為中國動畫人提供了豐富的靈感源泉，但若復刻程式化的敘事結構，很難適配當下觀眾的觀影需求。用當代人的眼光重塑古典奇幻故事，是這些動畫電影打動人心的重要因素。



《浪浪山小妖怪》講述了小豬妖與蛤蟆精、黃鼠狼精、猩猩怪組成“草根取經團”，假扮唐僧師徒西行冒險的故事，荒誕詼諧又熱血治愈。電影中的四小妖就像現實中的普通人，有缺點也有閃光點，他們敢想敢幹，與當代年輕人關注的個人選擇、自我實現、職場困境等話題高度相關，引起年輕觀眾共鳴。《聊齋：蘭若寺》採用“1＋5”的敘事結構，通過蒲鬆齡與龜蟾精的對話，串聯起5個經典聊齋故事。其中《聶小倩》篇玩轉時空，把古代故事置於民國背景之下，戰亂動蕩的時代環境融合未來賽博朋克的視覺風格，古代方術與未來科技的碰撞，引發觀眾對人類生命意義的深度思考。



縱觀近年來中國動畫的主題變化，不難發現越來越多“從天宮到市井”的內容轉型案例。正如哪吒口中的“我命由我不由天”，中國動畫正經歷褪去“神性”，強調“人性”的個體價值回歸。



《羅小黑戰記》中可見Z世代對人妖共存、多元共生的浪漫幻想，側面反映了年輕一代在全球化背景下對多元文化共生共榮的內在訴求；《浪浪山小妖怪》是對當今職場文化的比喻，探討在標準化的工業時代背景下，個體的存在價值和生命意義；從《聊齋：蘭若寺》的《畫皮》篇中，觀眾既能從畫皮怪身上看到當代社交媒體中的容貌焦慮，也能從王大郎和妻子陳氏身上引發對當代婚戀關係的思考。



可見，中國動畫正在經歷從打造外在文化符號向探索內在心靈共通與情感共振的轉變。傳統故事唯有植根當下，放眼未來，才能跨越時空依舊絢爛多彩。