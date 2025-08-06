美媒：NASA將在月球加速建造核反應堆

這是月球全色圖，由天問二號探測器的窄視場導航敏感器於2025年5月30日15時拍攝，經輻射校正處理後製作而成。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，美國《政治報》網站近日報導，美國國家航空航天局(NASA)代理局長肖恩·達菲本周將宣布加速推進在月球建造核反應堆的計劃。



《政治報》獲得的文件顯示，NASA此前已討論過在月球表面建造核反應堆的計劃，此次將設定最終時間表。一名NASA高官稱:“這關乎能否贏得第二次太空競賽。”



根據達菲的指令，NASA須征集業界提案，開發一款100千瓦的核反應堆，計劃於2030年前發射。這對於宇航員重返月球非常重要。NASA此前資助了一項在月球建造40千瓦核反應堆的研究，計劃於本世紀30年代早期發射。



NASA正在尋找有能力在2030年前發射核反應堆的公司。達菲稱，第一個在月球擁有核反應堆的國家可能會宣布一塊禁行區，如果是其他國家，這將嚴重阻礙美國的月球計劃。



報導還說，月球核反應堆計劃表明，儘管五角大樓最近叫停了核火箭發動機相關項目，但NASA仍將進行太空核推進技術開發。達菲稱：“儘管未被列為預算優先項目，但這並不是因為核推進技術沒有用。”