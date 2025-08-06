第六屆國際揚琴音樂節舉辦

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，8月1日至5日，第六屆國際揚琴音樂節在北京市昌平區十三陵鎮仙人洞村舉行。音樂節由亞洲揚琴協會、國際揚琴藝術聯合會聯合主辦，以“聚焦亞洲揚琴藝術，共譜時代華章”為主題，來自中國（含港澳台）、越南、韓國、日本等國家和地區的揚琴藝術家及全球揚琴愛好者齊聚一堂，共同參與這場藝術盛宴。



本屆音樂節涵蓋國際賽事、學術研討、藝術展演等多項活動。不同年齡、不同水平的揚琴演奏者可在各類賽道展現才華、精進技藝。各類專題講座也為參與者提供了深入探討演奏技巧、教學體系與藝術發展的平台。揚琴愛好者在多元的展演活動中一飽“耳”福，感受亞洲各國揚琴的獨特韵味與創新活力。



多元融合是本屆音樂節的一大亮點。舞台上，不同形制的揚琴奏響跨界旋律，碰撞出獨特的藝術火花；研討席間，各國演奏家各抒己見，梳理揚琴藝術在亞洲的演變脈絡；還有揚琴新品發布、新書推介會、樂器工坊等活動，進一步連接創作、製作與演奏，推動揚琴藝術生態鏈的完善。各國藝術家以琴為媒，在差異中尋找共通，在交流中加深理解，讓揚琴成為串聯起亞洲多元文化的生動紐帶。



音樂節上，北京月宸揚琴博物館開館並對社會開放。開館儀式上，亞洲六國不同形制揚琴共同奏響《六合琴韵》，展現亞洲揚琴的多彩風姿。作為全球首家揚琴家族博物館，北京月宸揚琴博物館以“藝術與科學融合”為核心理念，通過“絲路琴音”“琴動中國”“琴聲飛揚”“中外揚琴製作”“藝術教育”等五大板塊，梳理揚琴藝術發展脈絡，並通過“仙人洞鄉村藝術團與合唱團”“鄉村音樂教室”等公益項目回應社會關切。



國際揚琴音樂節自2018年創辦以來，足跡跨越美國、中國、馬來西亞。本屆音樂節在歷史文化底蘊深厚的昌平區十三陵鎮仙人洞村舉辦，以期提升仙人洞村的國際知名度和文化影響力，以藝術賦能鄉村發展。