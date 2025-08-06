什麼怪物讓得州民主黨議員“集體跑路”？

2024年11月5日，選民在美國紐約曼哈頓一處投票站填寫選票。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月6日電／據新華社報導，距2026年11月美國國會中期選舉尚有一年多時間，共和、民主兩黨均已盯上了“選區重新劃分”這一“機遇”。由於民主黨籍議員集體“遠走他鄉”，美國得克薩斯州眾議院4日未能推進一項有利於共和黨的議案。共和黨人控制的州眾議院隨即下達針對民主黨議員的逮捕令。



民主黨方面對威脅顯得不以為然，並放話將“以彼之道還施彼身”，以期在明年中期選舉中增加民主黨在國會中的席位、打壓共和黨勢力。



威脅與叫板



得州議會眾議院原定4日就在該州重新劃分聯邦眾議院選區的議案進行表決，但逾50名民主黨籍州議員3日出走至伊利諾伊州、紐約州等民主黨主政的州，導致表決因出席人數不足法定人數而未能舉行。



共和黨人控制的得州眾議院4日對出走的民主黨籍議員發出民事逮捕令；前一天要求出走議員24小時內返回的共和黨籍州長格雷格·阿博特也要求執法部門搜捕他們。議長達斯廷·伯羅斯警告，這些議員如果“執意走這條路，將面臨後果”，包括每日500美元罰款。



阿博特還稱，民主黨議員以出走方式拒絕參加表決，如同放棄議員資格，今後可能被逐出議會。他4日接受美國福克斯新聞頻道採訪時批評有關議員，稱“得州人從不當逃兵”。



這些民主黨議員則與共和黨人叫板。出走至紐約州的議員約蘭達·瓊斯說：“得州的傳票在紐約州不管用，所以他（阿博特）沒法來抓我們。得州的傳票在（伊利諾伊州的）芝加哥也不管用……他只是在虛張聲勢。”



當前的兩黨攻防戰還導致得州議會無法表決其他議案，包括向上月得州嚴重洪災災區提供援助和增設洪水預警系統。美聯社數據顯示，洪災導致至少136人死亡，成為美國百年來最嚴重的洪災之一。