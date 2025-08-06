2025青少年珠算文化非遺大會舉行

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，近日，北京國家速滑館迎來了一場意義非凡的文化盛會——2025“指尖上的智慧”青少年珠算文化非遺大會暨珠算非遺實踐活動。



據瞭解，活動自今年3月份在國家速滑館啟動之後，便吸引了全國各地的青少年珠算愛好者及其家長的熱切關注與積極參與，成為傳承與弘揚非遺珠算文化（技藝）的生動實踐。



活動當日，國家速滑館內氣氛熱烈。青少年們在家長的陪伴與鼓勵下，信心滿滿地展示著看珠算、看心算、聽心算等精湛技藝。



在互動交流環節，家長們積極分享孩子學習珠算後的變化。孩子們也踴躍發言，暢談自己在學習珠算過程中的收穫與成長，不僅學會了一項獨特的技能，更感受到中華優秀傳統文化的魅力。



活動期間，主辦方還邀請了珠算非遺代表性傳承人、專家學者開展講座，為青少年和家長們傳授珠算技藝、分享珠算文化研究成果，拓寬他們的文化視野。現場還設置了問答環節，大家積極提問，與專家們深入交流。



近年來，各地學校積極將珠算引入校園。通過開設珠算校本課程、成立珠算社團、舉辦珠算文化節等活動，讓更多青少年接觸、瞭解並喜愛珠算文化。據悉，此次“指尖上的智慧”實踐活動，是對學校珠算教育成果以及家庭助力傳承的一次集中展示與交流，進一步推動珠算文化在青少年群體中的傳承與發展。