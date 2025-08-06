貴州畢節舉辦民族非遺大巡游

中評社北京8月6日電／據人民日報海外版報導，日前，貴州省畢節市2025年“多彩非遺 魅力畢節”民族非遺大巡游在七星關區舉行。活動現場，10個特色方陣1100餘名非遺傳承人及演員身著絢麗的民族服飾，邁著整齊的步伐，將彝族莫轟（嗩呐）、大方漆器、金錢棍舞等非遺以極具創意的形式一一呈現，讓廣大市民和遊客近距離感受畢節非遺的獨特魅力。



本次巡游全程3.2公里，巡游隊伍自深圳路啟程，當街開展文藝演出。市民和遊客紛紛掏出手機拍照，十字路口一時成了歡樂的海洋。“我早上8點起來散步，到這裡看到這麼多人，也跟上去看看，沒想到這麼精彩。”來自廣東的避暑遊客陳先生看著表演，情不自禁鼓起掌來。



火把熊熊，月琴聲聲，男女老少伴隨著悠揚的蘆笙翩翩起舞，多姿多彩的民族文化在這裡交流交融，各族同胞在這裡攜手展示昂首奮進的時代新姿。



近2小時的巡游和表演吸引了大量市民和遊客，人潮不斷湧向巡游隊伍，掌聲、歡呼聲不絕於耳。最後出場的“洞天福地·花海畢節”主題花車，將百里杜鵑、織金洞、九洞天、阿西裡西等畢節景區元素巧妙融合，演員們手持特色道具，展示畢節文旅魅力。



此次巡游活動是畢節市2025避暑旅遊季的配套活動之一。今年避暑旅遊季活動以“自然涼·畢燃嗨”跟著火把游畢節為主題，融合民族文化、競技娛樂與避暑經濟，在畢節九縣區聯動打造一場集音樂、火把、露營、賽事於一體的沉浸式文旅盛宴。