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歌劇《木卡姆戀歌》在烏魯木齊上演
http://www.CRNTT.com
2025-08-06 17:58:58
8月4日，演員在表演歌劇《木卡姆戀歌——萬桐書》。（圖源：新華社）
中評社北京8月6日電／據新華社報導，近日，第七屆中國新疆國際民族舞蹈節正在烏魯木齊等地火熱開展。8月4日晚，新疆藝術劇院木卡姆藝術團精心打造的歌劇《木卡姆戀歌——萬桐書》上演。
新疆木卡姆藝術集歌、舞、樂於一體，演員舞姿或剛勁有力，或熱鬧歡愉，帶領觀眾進入歡樂海洋。
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