全國青少年女子足球民族團結友誼賽開賽

中評社北京8月6日電／據光明日報報導，由全國婦聯、國家民委、國家體育總局主辦的“石榴花開 青春綻放”全國青少年女子足球民族團結友誼賽，5日在新疆喀什大學新泉校區體育場開賽。



據悉，本次比賽共吸引來自全國的21支代表隊參賽，300餘名球員均為12至14歲女學生。5天賽期裡，她們將在綠茵場上揮灑汗水、奮力逐夢，讓青春的朝氣與拼搏的鋒芒在賽場盡情綻放。



“以足球為紐帶，促進各族青少年交往交流交融，讓中華民族共同體意識深植各族青少年心靈，讓熱愛足球的‘小玫瑰’盡情在綠茵場上收穫成長，這太有意義了！”山東隊主教練劉翀由衷贊嘆。來自四川隊的12歲彝族球員比曲麼日牛動情地說：“這次比賽讓我第一次走出涼山，來到新疆，這里的人都很熱情，和有足球夢想的同學們一起踢球，我太高興了。”



友誼賽期間，球員們還將觀看“傳承好家風 共築家國夢”民族地區家庭學用國家通用語言文字展示活動，參觀喀什地區博物館和科技館，在交流研學中厚植家國情懷，鑄牢中華民族共同體意識。



近年來，全國婦聯將體育運動作為促進各民族婦女兒童和家庭交往交流交融的橋梁紐帶，助力新疆打造“石榴花·追夢女孩”青少年女子足球隊，截至目前已組建球隊268支。