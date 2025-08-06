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日本廣島舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式
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2025-08-06 17:50:54
日本廣島舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式（圖源：央視新聞）
中評社北京8月6日電／據央視新聞報導，當地時間8月6日，日本廣島縣廣島市舉行遭原子彈轟炸80年紀念儀式。日本首相石破茂出席活動並致辭，稱決不能讓廣島、長崎的悲劇再度發生，日本將堅持“無核三原則”。
為促使發動侵略戰爭的日本盡快投降，美軍於1945年8月6日和9日分別向廣島和長崎投放原子彈。長期以來，日本把自己描繪成原子彈轟炸的“受害者”，卻對遭受轟炸的原因和對他國的侵略歷史完全忽略。
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