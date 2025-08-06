墨西哥和加拿大商討應對美國關稅壓力

中評社北京8月6日電／據央視新聞報導，墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆5日與到訪的加拿大高級官員會面，討論如何共同應對美國關稅政策，以及在多個領域深化雙邊合作。這兩國是美國一南一北的鄰居，都是美國主要貿易夥伴，也是特朗普政府關稅大棒首當其衝的目標。



據路透社報導，加拿大外交部長阿妮塔·阿南德和財政部長商鵬飛當天與辛鮑姆及多位墨西哥部長會談。墨經濟部長馬塞洛·埃布拉德在會晤前向媒體記者透露，他將與商鵬飛討論應對美國關稅政策方面的經驗。



阿南德在社交媒體X平台上說，她與商鵬飛同辛鮑姆、墨西哥外長胡安·拉蒙·德拉富恩特等墨方官員進行了會談，“這些討論推進了兩國在經濟增長、安全和貿易多元化等共同優先事項上的合作”。



阿南德還通過線上新聞發布會通報：“我們已達成共識，將制定加墨兩國間的工作計劃，重點聚焦幾個領域，包括有韌性的供應鏈、港口對港口的貿易通道、人工智能與數字經濟以及能源安全。”



辛鮑姆在X上寫道：“我們正在加強（墨加）兩國之間的關係。”



按法新社說法，此次會談同時旨在為加拿大總理馬克·卡尼訪墨做準備，雖然具體訪問日期尚未公布。



美國白宮7月31日晚發布公告說，總統特朗普當天簽署行政令，調整對多個貿易夥伴徵收的所謂“對等關稅”稅率。根據該行政令，美方從8月1日起將加拿大輸美商品關稅稅率從25%上調至35%；符合“美國－墨西哥－加拿大協定”（美墨加協定）優惠關稅待遇條件的商品將不受最新關稅措施影響。



白宮公告稱，由於加拿大未能就控制芬太尼及其他違禁藥物流入美國一事與美國合作，反而對美國採取報復措施，美方認為有必要對加拿大商品加征關稅。