2025年8月電影總票房破15億

中評社北京8月6日電／據央視網消息，截至8月6日，2025年8月電影總票房（含預售）突破15億，《南京照相館》領跑8月票房榜。



今年暑期檔類型多元、題材創新、供給豐富，超60部中外影片宣布定檔暑期檔。國產影片方面，今年暑期檔的喜劇、懸疑、動畫題材類型的電影較多。



動畫電影《浪浪山小妖怪》由動畫短片《中國奇譚》之《小妖怪的夏天》原班主創團隊打造，也是《中國奇譚》首部喜劇動畫電影。



故事以“妖怪職場生存記”為創意核心，通過精良製作，將傳統文化與現代職場哲學巧妙融合。電影不僅延續了上海美術電影制片廠“中國動畫學派”的美學風格，更為經典動畫注入了當代活力。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，一批以銘記抗戰歷史、賡續抗戰精神為主題的影視、戲劇、音樂、舞蹈及美術作品正陸續推出。



除了已經上映的電影《南京照相館》，《東極島》《山河為證》這兩部將在8月份登陸大銀幕。



《東極島》中的東極島，位於浙江舟山。二戰期間，生活在這里的中國漁民曾冒死營救英軍戰俘。電影《東極島》正是取材於這一真實的歷史事件——裡斯本丸沉沒事件。



巨輪劇烈傾覆、漁民百船出海、戰俘在怒海中掙扎求生……一系列極具衝擊力的視效場面將在大銀幕上呈現，引領觀眾沉浸式感受視覺的震撼與歷史的厚重。



《山河為證》作為首部全景式展現中國人民14年抗戰艱辛歷程的紀錄影片，創作上，《山河為證》秉承嚴肅的史學態度與強烈的藝術責任感，既注重歷史邏輯的清晰性，也強調民族精神的傳承性。在海量珍貴影像資料基礎上，主創團隊運用數字修復與藝術再造相結合的方式，從塵封檔案中喚醒時代記憶，重現了中華民族全民抗戰、熱血激蕩的歷史。