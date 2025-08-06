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運力超1400萬噸 中老鐵路“帶貨”強勁
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2025-08-06 17:20:32
中評社北京8月6日電／據新華社報導，記者6日從昆明海關獲悉，自2021年12月中老鐵路通車運營以來，經中老鐵路進出口貨物已超1400萬噸，貨值超600億元。
今年前7個月，經中老鐵路進出口貨物超343萬噸，貨值超154億元，同比分別增長超6%、41%，創同期新高。
目前，中老鐵路對外輻射老撾、泰國、新加坡等19個國家，承運商品結構不斷優化，進出口商品已從500多種拓展到3600餘種，“帶貨”勢頭保持強勁。
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