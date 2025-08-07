如何科學防蚊滅蚊？專家答中評

江西省寄生蟲病防治研究所主任醫師丁晟（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）近期，由伊蚊傳播的急性傳染病基孔肯雅熱病毒在我國廣東、香港、澳門等地傳播。如何科學防蚊滅蚊？在國家衛健委8月6日舉行的新聞發布會上，中評社記者就此詢問江西省寄生蟲病防治研究所主任醫師丁晟。



丁晟告訴記者，蚊子是夏秋高溫多雨季節的常見害蟲，不但人們深受其擾，它還可以傳播多種疾病。不同的蚊種可以傳播不同的疾病，伊蚊可以傳播登革熱、基孔肯雅熱、寨卡病毒病和黃熱病等疾病；按蚊是瘧疾的傳播媒介；庫蚊可以引發流行性乙型腦炎、西尼羅河熱、聖路易斯腦炎的傳播；各蚊種還可引起絲蟲病的傳播。所以，我們生活中要科學防蚊滅蚊，多管齊下做到“防滅結合”。



丁晟就防蚊措施予以詳細介紹：戶外活動穿淺色長袖衣褲；塗抹驅蚊劑（兒童選擇驅蚊劑要選擇含量低的產品，孕婦要慎用）；避免在黃昏至清早蚊蟲出沒高峰期進入草叢、濕地；室內要安裝紗窗紗門，使用蚊帳，同時要清除家中的積水容器，蓄水池、水井等要加蓋密封，以阻斷蚊蟲產卵孳生。



“滅蚊通常使用殺蟲氣霧劑、電熱滅蚊液、滅蚊片、電蚊拍、滅蚊燈和傳統蚊香。我們要購買使用正規的產品。”丁晟提醒，殺蟲氣霧劑要對准容易藏蚊的地方，比如門後、窗簾後、床底下、牆角這些部位，進行快速噴射，噴後要關閉門窗30分鐘，通風1小時後才能進入，注意噴射的時候避開食物、餐具、火源和電源。電熱滅蚊液或滅蚊片在睡前1－2個小時插上電源，關閉門窗熏殺，人要離開，睡覺時保持通風。電蚊拍、滅蚊燈要按產品說明使用。用傳統的蚊香來滅蚊要注意防火。建議孕婦、嬰幼兒以防蚊措施為主。



丁晟還提到，社區、單位、公共場所要經常性開展愛國衛生運動，發動群眾，大家齊動手，清理整治環境，及時處理垃圾，對蚊蟲孳生地採取消殺措施，創造和保持健康的生活環境。