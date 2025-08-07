李環答中評：香港海南未來可實現合作共贏

中國現代國際關係研究院研究員李環（中評社 海涵攝） 中評社北京8月7日電（記者 海涵）海南自貿港全島封關定於今年12月18日正式啟動，引發國內外關注。中國現代國際關係研究院研究員李環日前就此接受中評社記者採訪，她表示，未來，香港和海南可以有更多合作空間，實現合作共贏。



隨著《海南自由貿易港建設總體方案》進入封關運作實施階段（2025年底前），社會輿論出現將海南和香港兩地功能簡單類比的傾向，部分觀點甚至提出＂海南是否可能將取代香港＂的命題。



李環就此指出，海南全島封關，是中國開放政策的又一大動作，引發各界熱議很正常。但“海南可能取代香港”的言論純屬為了吸引眼球的誇張說法。她表示，短期海南或在旅遊購物方面同香港有一定競爭，這種競爭對消費者而言是好事，因為可以買到更多、更有競爭力的免稅商品。



“但香港海南兩地差別較大，長遠看，海南不會取代香港。”李環分析，香港是自由港，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，且有“一國兩制”方針的制度保證。海南島實施的是“一線”放開、“二線”管住的政策，目前仍具有實驗性質，在免稅商品購買方面具有很大吸引力。香港是國際金融中心，法治優勢突出，人才聚集。作為國際金融中心，香港無外匯管制，資金自由流動；而海南島是有外匯管制的，法律制度與內地其他城市一樣，只是政策比較靈活。此外，海南島對人才的吸引力也遠無法同香港相較。



李環認為，未來，香港和海南可以有更多合作空間。香港自身擁有資金人才優勢，可以利用海南現有的政策優勢，以及土地資源等，實現合作共贏。對於海南自貿港的建設，香港企業也可以提供資金、人才，拓展貨物渠道、提升專業服務等。



最後，李環指出，海南封關，再次印證了中國開放的腳步不會停，開放的大門不僅不會關，還會越開越大。海南島作為一塊新的實驗田，可以在中國新時期的制度型開放中探索、積累更多有益經驗。此舉必將促進海南省經濟發展，也對國家嘗試更多類型開放政策大有助益。